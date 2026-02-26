26.02.2026 06:31:29

MR DIY Group (M) Bhd Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MR DIY Group (M) Bhd Registered hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,02 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als MR DIY Group (M) Bhd Registered mit 0,020 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

MR DIY Group (M) Bhd Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,18 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,019 MYR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,28 Milliarden MYR in den Büchern stehen werden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,070 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,060 MYR erwirtschaftet worden.

MR DIY Group (M) Bhd Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,65 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,068 MYR sowie einem Umsatz in Höhe von 4,97 Milliarden MYR gerechnet.

