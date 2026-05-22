MR DIY Group (M) Bhd Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MR DIY Group (M) Bhd Registered gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal hatte MR DIY Group (M) Bhd Registered ebenfalls ein EPS von 0,020 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,37 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at