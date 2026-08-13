MR DIY Group (M) Bhd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MR DIY Group (M) Bhd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,020 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,26 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,21 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at