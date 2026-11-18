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18.11.2026 06:31:28
MR DIY Group (M) Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
MR DIY Group (M) Bhd Registered gab am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 1,26 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,20 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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