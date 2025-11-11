MR DIY Group (M) Bhd Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MR DIY Group (M) Bhd Registered hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal hatte MR DIY Group (M) Bhd Registered ebenfalls ein EPS von 0,010 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,20 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at