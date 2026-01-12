MR MAX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MR MAX präsentierte in der am 09.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,29 JPY gegenüber 12,73 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 36,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at