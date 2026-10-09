MR MAX: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MR MAX hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,01 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,36 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 39,89 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at