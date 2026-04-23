Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
23.04.2026 03:29:27
MRA Advisory Group Cuts $5.35 Million in Shares of This Nasdaq-100 ETF: What Investors Should Know
According to a SEC filing dated April 22, 2026, MRA Advisory Group reduced its stake in Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (NASDAQ:QQQE) by 52,132 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $5.35 million based on the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the QQQE position decreased by $5.61 million, a figure that includes both trading activity and market price movement.The Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF offers institutional investors balanced exposure to the Nasdaq-100 by assigning equal weights to each constituent, mitigating the impact of outsize positions in mega-cap stocks. The fund's quarterly rebalancing process ensures ongoing diversification and reduces sector and single-stock risk relative to market-cap-weighted peers. Its strategy appeals to investors seeking a systematic approach to large-cap growth with disciplined risk management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|
|
|
|
|
|
|
|
