MRC Exim öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MRC Exim hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,03 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MRC Exim noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 116,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MRC Exim 53,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at