MRC Global veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MRC Global lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MRC Global ein EPS von 0,270 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MRC Global in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 678,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 797,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at