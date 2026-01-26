MRCB-Quill REIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MRCB-Quill REIT hat am 23.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,84 Prozent auf 49,1 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50,0 Millionen MYR gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,050 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,070 MYR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,01 Prozent zurück. Hier wurden 195,03 Millionen MYR gegenüber 199,04 Millionen MYR im Vorjahr generiert.

