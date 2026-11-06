MRCB-Quill REIT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MRCB-Quill REIT hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei MRCB-Quill REIT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 48,6 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MRCB-Quill REIT 49,2 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at