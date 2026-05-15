MRCB-Quill REIT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MRCB-Quill REIT ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MRCB-Quill REIT die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem EPS von 0,02 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als MRCB-Quill REIT mit 0,020 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,06 Prozent auf 50,2 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,3 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at