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11.11.2026 06:31:29
MRF: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MRF hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 912,46 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1239,38 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MRF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86,60 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 73,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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