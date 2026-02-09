MRF präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MRF hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1631,23 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MRF 743,80 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80,50 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at