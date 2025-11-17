|
MRF: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
MRF hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1239,38 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1109,85 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 73,79 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68,81 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
