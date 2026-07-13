13.07.2026 06:31:29

MRO-Tek: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MRO-Tek hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MRO-Tek 16,82 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MRO-Tek in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 163,3 Millionen INR im Vergleich zu 128,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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