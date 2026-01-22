MRO-Tek informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MRO-Tek hat am 20.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 147,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

