22.01.2026 06:31:28
MRO-Tek informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
MRO-Tek hat am 20.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 147,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
