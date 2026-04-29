MRO-Tek: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MRO-Tek präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 208,8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MRO-Tek einen Umsatz von 128,0 Millionen INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 22,58 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,13 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 723,65 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 486,08 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at