MRP Agro verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MRP Agro hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,59 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MRP Agro 2,14 INR je Aktie eingenommen.

MRP Agro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 233,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 6,78 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MRP Agro 590,88 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,04 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at