MRP Agro: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MRP Agro veröffentlichte am 07.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,39 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MRP Agro 2,90 INR je Aktie verdient.

MRP Agro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 141,4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 70,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 478,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at