Mrs Bectors Food Specialities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mrs Bectors Food Specialities hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mrs Bectors Food Specialities 1,12 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 4,86 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,46 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,00 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,87 Milliarden INR gesehen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,76 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 20,44 Milliarden INR – ein Plus von 11,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mrs Bectors Food Specialities 18,32 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 4,92 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 20,59 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at