Mrs Bectors Food Specialities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mrs Bectors Food Specialities ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mrs Bectors Food Specialities die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,95 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,56 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,51 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mrs Bectors Food Specialities einen Umsatz von 4,96 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at