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10.08.2026 06:31:29
Mrs Bectors Food Specialities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mrs Bectors Food Specialities hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Mrs Bectors Food Specialities im vergangenen Quartal 5,49 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mrs Bectors Food Specialities 4,73 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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