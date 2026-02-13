Mrs Bectors Food Specialities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mrs Bectors Food Specialities gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,24 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 5,33 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at