Mrs Bectors Food Specialities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mrs Bectors Food Specialities hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mrs Bectors Food Specialities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,19 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Mrs Bectors Food Specialities 6,31 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,50 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 6,26 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at