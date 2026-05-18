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18.05.2026 06:31:29
MRSO,Inc Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
MRSO,Inc Registered hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
MRSO,Inc Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,45 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,950 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat MRSO,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 291,7 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,62 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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