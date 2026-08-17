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17.08.2026 06:31:29
MRSO,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MRSO,Inc Registered hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MRSO,Inc Registered ein Ergebnis je Aktie von -5,410 JPY vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 288,9 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 245,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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