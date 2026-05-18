MRT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MRT hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 14,45 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -18,720 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 907,3 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 996,7 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at