MRT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MRT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,82 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 32,00 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,33 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,22 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at