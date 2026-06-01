Mrugesh Trading: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mrugesh Trading hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 INR gegenüber -1,250 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,46 Prozent zurück. Hier wurden 75,9 Millionen INR gegenüber 77,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit einem Umsatz von 124,14 Millionen INR, gegenüber 202,39 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 38,66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at