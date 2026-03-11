11.03.2026 06:31:29

MRV Engenharia e Participacoes SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MRV Engenharia e Participacoes SA veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,07 BRL gegenüber -0,440 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,12 Prozent auf 3,04 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,37 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,850 BRL beziffert. Im Vorjahr hatte MRV Engenharia e Participacoes SA ein Ergebnis je Aktie von -0,890 BRL vermeldet.

Der Umsatz lag bei 10,94 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,01 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

