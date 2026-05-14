MRV Engenharia e Participacoes SA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MRV Engenharia e Participacoes SA äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 BRL gegenüber -0,640 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,29 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,78 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at