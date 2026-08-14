MRV Engenharia e Participacoes SA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MRV Engenharia e Participacoes SA stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

MRV Engenharia e Participacoes SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,11 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,440 BRL je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,01 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,71 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at