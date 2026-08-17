MS&AD Insurance Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MS&AD Insurance Group stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 226,84 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 147,38 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat MS&AD Insurance Group im vergangenen Quartal 2 182,05 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MS&AD Insurance Group 1 948,23 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at