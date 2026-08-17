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17.08.2026 06:31:29
MS&AD Insurance Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
MS&AD Insurance Group lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 USD je Aktie generiert.
MS&AD Insurance Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,69 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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