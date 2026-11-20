MS&AD Insurance Group hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,81 JPY, nach 179,55 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31,88 Prozent auf 1 711,05 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte MS&AD Insurance Group 2 511,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at