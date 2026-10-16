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16.10.2026 06:31:29
MS&Consulting hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
MS&Consulting hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 25,97 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,88 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat MS&Consulting 791,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 747,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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