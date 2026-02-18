Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
18.02.2026 09:37:00
MS Teams erhält privaten Chat für Meeting-Organisatoren und Präsentatoren
Microsoft führt ab April 2026 einen separaten privaten Chat für Organisatoren, Co-Organisatoren und Präsentatoren in strukturierten Meetings ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
17.02.26
|Microsoft-Aktie in Rot: Chance nutzen oder Gefahr meiden? (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|Amazon, Google, Meta und Microsoft: Die 665-Milliarden-Wette der Tech-Riesen (Spiegel Online)
|
13.02.26
|Amazon-Aktie fällt nach Microsoft: Nächster Tech-Titel im Bärenmarkt (finanzen.at)
|
13.02.26
|Trotz Kurseinbruch nach Zahlen: Analysten trauen Microsoft dank KI weiteres Potenzial zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|Mustafa Suleyman plots AI ‘self-sufficiency’ as Microsoft loosens OpenAI ties (Financial Times)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
11.02.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)