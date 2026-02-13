MSA Safety gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MSA Safety lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 USD je Aktie in den Büchern standen.

MSA Safety hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 510,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 499,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 7,09 USD gegenüber 7,21 USD im Vorjahr.

MSA Safety hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at