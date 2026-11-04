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04.11.2026 06:31:28
MSA Safety stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
MSA Safety hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MSA Safety in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 536,4 Millionen USD im Vergleich zu 468,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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