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06.05.2026 06:31:29
MSA Safety: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MSA Safety lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte MSA Safety 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MSA Safety in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 463,6 Millionen USD im Vergleich zu 421,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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