MSA Safety: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MSA Safety ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MSA Safety die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,69 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 468,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 432,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at