MSC Aktie
WKN: 898493 / ISIN: US5535301064
14.02.2026 14:59:19
MSC: Zelenskyy says Ukraine 'holding European front'
The Ukrainian leader said that the US often asks his country to make concessions, rather than Russia. Earlier, US top diplomat Marco Rubio accused European allies of being too "scared" to defend themselves. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
