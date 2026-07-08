MSC Aktie
WKN: 898493 / ISIN: US5535301064
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08.07.2026 18:58:00
MSC Cruises: Bund bürgt für Milliardenauftrag an Meyer Werft
Die Unterschrift unter der Kreuzfahrtschiff-Bestellung von MSC Cruises in Papenburg fehlt weiterhin. Nun gewährt der Bund Garantien für das Geschäft, das bis zu zehn Milliarden Euro in die Kasse der Werft spülen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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