MSC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MSC ließ sich am 07.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MSC die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,830 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 965,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 928,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at