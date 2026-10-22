MSC Aktie
WKN: 898493 / ISIN: US5535301064
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22.10.2026 12:45:40
MSC Industrial Direct Company Inc. Profit Retreats In Q4
(RTTNews) - MSC Industrial Direct Company Inc. (MSM) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $47.939 million, or $0.85 per share. This compares with $56.546 million, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, MSC Industrial Direct Company Inc. reported adjusted earnings of $81.492 million or $1.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.3% to $1.079 billion from $978.175 million last year.
MSC Industrial Direct Company Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $47.939 Mln. vs. $56.546 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $1.01 last year. -Revenue: $1.079 Bln vs. $978.175 Mln last year.
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