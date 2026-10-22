MSC Industrial Direct Company Inc. Profit Retreats In Q4

(RTTNews) - MSC Industrial Direct Company Inc. (MSM) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $47.939 million, or $0.85 per share. This compares with $56.546 million, or $1.01 per share, last year.

Excluding items, MSC Industrial Direct Company Inc. reported adjusted earnings of $81.492 million or $1.45 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.3% to $1.079 billion from $978.175 million last year.

MSC Industrial Direct Company Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $47.939 Mln. vs. $56.546 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $1.01 last year. -Revenue: $1.079 Bln vs. $978.175 Mln last year.