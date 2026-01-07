MSC Aktie
WKN: 898493 / ISIN: US5535301064
|
07.01.2026 17:48:05
MSC Industrial Direct Company Inc. Q1 Sales Increase
(RTTNews) - MSC Industrial Direct Company Inc. (MSM) revealed earnings for first quarter of $51.804 million
The company's bottom line totaled $51.804 million, or $0.93 per share. This compares with $46,623 million, or $0.83 per share, last year.
Excluding items, MSC Industrial Direct Company Inc. reported adjusted earnings of $55.53 million or $0.99 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.0% to $965.684 million from $928.484 million last year.
MSC Industrial Direct Company Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.804 Mln. vs. $46,623 Mln. last year. -EPS: $0.93 vs. $0.83 last year. -Revenue: $965.684 Mln vs. $928.484 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MSC
|
07.01.26
|Ausblick: MSC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: MSC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu MSC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MSC
|71,94
|-0,96%