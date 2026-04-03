MSC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MSC äußerte sich am 01.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MSC 0,700 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 917,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MSC 891,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at