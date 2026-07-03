MSC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MSC hat am 01.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 971,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at